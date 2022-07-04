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Политика4 июля 2022 13:39

Путин назначил первым замдиректора ФСИН Валерия Бояринева

Ранее он занимал должность замдиректора ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин назначил первым замдиректора ФСИН Валерия Бояринева

Путин назначил первым замдиректора ФСИН Валерия Бояринева

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Валерия Бояринева на должность первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Бояринева Валерия Геннадьевича первым заместителем директора Федеральной службы исполнений наказаний, освободив его от занимаемой должности», – сказано в документе, размещенном на официальном портале правовой информации

Ранее Бояринев занимал должность замдиректора ФСИН. Указ вступает в силу с понедельника, 4 июля.

Как писал сайт kp.ru, президент России назначил Владимира Кубышко заместителем министра внутренних дел РФ. Кубышко занимал пост главы департамента госслужбы и кадров.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил четырех судей и двух зампредседателей судов Ростовской области.