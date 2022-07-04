Путин назначил первым замдиректора ФСИН Валерия Бояринева
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Валерия Бояринева на должность первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
«Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Бояринева Валерия Геннадьевича первым заместителем директора Федеральной службы исполнений наказаний, освободив его от занимаемой должности», – сказано в документе, размещенном на официальном портале правовой информации
Ранее Бояринев занимал должность замдиректора ФСИН. Указ вступает в силу с понедельника, 4 июля.
Как писал сайт kp.ru, президент России назначил Владимира Кубышко заместителем министра внутренних дел РФ. Кубышко занимал пост главы департамента госслужбы и кадров.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил четырех судей и двух зампредседателей судов Ростовской области.