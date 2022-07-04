Google грозит новый оборотный штраф за отказ удалить запрещенный контент

Google рискует получить второй оборотный штраф за неудаление запрещенного в России контента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Административный протокол по статье о повторном неудалении запрещенной в России информации в отношении компании Google поступил в участок №422 мирового судьи Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Протокол составлен по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, в которых содержится запрещенная информация.

Заседание по указанному вопросу назначено на 12 июля 2022 года. Компании грозит штраф в размере от 10% от годового оборота.

Как ранее писал сайт kp.ru, Google может получить штраф до 18 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Суд Москвы зарегистрировал соответствующий протокол.

Напомним, в марте 2022 года мировой суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного на территории России контента.