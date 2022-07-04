Путин поручил сдавать в Гохран подарки госслужащим из драгметаллов и драгоценных камней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о передаче подарков государственным служащим из драгоценных металлов и камней Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Гохран).

«В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней не поступило заявление о выкупе, такой подарок подлежит передаче Гохран России», – сказано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, изменения вносятся в распоряжение президента от 29 мая 2015 года о порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности России, о получении подарка в связи с официальными мероприятиями. В предыдущей версии распоряжения подарки, на которые не поступало заявление о выкупе, могли использоваться для обеспечения деятельности администрации президента РФ, управления делами президента, федерального органа исполнительной власти и государственного органа субъекта страны.