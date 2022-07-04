The National Interest: США должны вбить клин между Россией и Китаем, чтобы победить в новой холодной войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США должны стремиться внести разлад в отношения между РФ и Китаем, если они хотят победить в новой холодной войне, написал Чарльз Купчан в публикации для The National Interest.

После завершения холодной войны в мире по факту не было открытого соперничества сверхдержав из-за подавляющего преимущества Соединенных Штатов. Но, как считает автор, российская спецоперация на Украине приблизила приход "неуправляемого" многополярного мира, где западные страны столкнутся с российско-китайским альянсом, а также будут вынуждены считаться с укрепившимся Востоком.

"США и их союзникам нужно будет скорректировать свою долгосрочную стратегию", - отметил он.

Кроме этого, автор заявил о необходимости поиска новых форм сотрудничества и умерения "идеалистических амбиций".

"Западу следует по возможности ослабить формирующийся китайско-российский блок и искать новые способы вбить клин между Россией и КНР", - отметил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июля 2022 года можно прочитать здесь.