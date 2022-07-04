«Русский Уголь» наращивает поставку топлива коммунальщикам БАМа

Компания увеличивает отгрузку каменного энергетического угля марки «Д» для предприятий коммунальной сферы Байкало-Амурской магистрали. За счет этих энергоресурсов будут обеспечены строительные работы по расширению Восточного полигона. Уголь используется для производства электро- и теплоэнергии. Она требуется для обеспечения жизнедеятельности поселков и станций, где ведется железнодорожное строительство. В рабатах на Восточном полигоне задействованы более 1000 человек.

Коммунальные системы БАМа обеспечиваются «Русским Углем» топливом на протяжении уже трех лет. В 2019 году компания отгрузила для развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона порядка 35 тысяч тонн угля.

После возобновления отгрузки в апреле текущего года, «Русский Уголь» ежемесячно поставляет для обеспечения энергоресурсами железнодорожного строительства от 3 до 4 тысяч тонн угля. Планируется, что в дальнейшем отгрузка возрастет до 6 тысяч тонн угля. В результате в текущем году «Русский уголь» сможет обеспечить до 40% потребностей коммунальных систем БАМа в энергетическом угле. Это превысит объемы прошлых поставок на 20%.

Предполагается, что и в 2023 году отгрузка продолжится.

В настоящее время энергобезопасность строительных работ по расширению Восточного полигона и поддержания нормативного запаса поставки угля обеспечивается за счет круглогодичных поставок угля в адрес более двух десятков железнодорожных станций.