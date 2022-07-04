Посол США в КНР потребовал от Пекина прекратить возлагать вину за конфликт на Украине на Запад Фото: REUTERS

Посол США в Китае Николас Бернс потребовал от Пекина прекратить возлагать вину за конфликтную ситуацию на Украине на страны Запада и, в частности, НАТО, назвав эту точку зрения "лживой" и пророссийской, сообщает Bloomberg.

"Я надеюсь, что представители МИД Китая прекратят обвинять НАТО в развязывании конфликта. Это является российской пропагандой. Я также надеюсь, что они прекратят распространение лживых утверждений об американских лабораториях биооружия, которых в действительности нет на Украине", - заявил он на форуме в университете Цинхуа, отвечая на вопрос о роли КНР в разрешении конфликта на Украине.

Как уточняет Bloomberg, на форуме находился и посол России в Китае Андрей Денисов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июля 2022 года можно прочитать здесь.