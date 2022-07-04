Лидер партии «Справедливая России – За правду» Сергей Миронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер партии «Справедливая России – За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область – в Балтийский край.

«Предлагаю переименовать Калининград и повысить статус области. Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край», – написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению Миронова, эти названия ясно дают понять, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже России. Решать вопрос о переименовании должны жители региона, отметил он.

Как напомнил глава «Справедливой России – За правду», Калининградская область получила свое современное название ровно 76 лет назад – 4 июля 1946 года, а до этого была Кенигсбергской областью. Изначально Кенигсберг планировали переименовать в Балтийск, добавил Миронов.