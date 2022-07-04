Директор умершего Юры Шатунова прокомментировал сообщения о резком ухудшении самочувствия супруги певца

Юрий Шатунов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор умершего певца Юры Шатунова Аркадий Кудряшов прокомментировал сообщения о здоровьем вдовы исполнителя Светланы.

Недавно стало известно о резком ухудшении самочувствия жены кумира молодежи 90-х. Однако на самом деле женщина пребывает в России. По словам представителя скончавшегося музыканта, с вдовой все хорошо. Об этом заявил в эксклюзивном комментарии для "Пятого канала".

- Это фейк. Она в России. Все хорошо, - объяснил Аркадий.

Ранее Life.ru писал, что друзья солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова послушали его неизданную песню и нашли в композиции пророчество о его смерти. Об этом сообщил директор музыканта Аркадий Кудряшов. По его словам, у исполнителя осталось много неизданных песен.

До этого появились сообщения, что у вдовы после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем. Она даже в больницу была вынуждена лечь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вдова Юры Шатунова слегла после его похорон

Продюсер раскрыл правду о состоянии женщины (подробности)