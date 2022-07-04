Умер Юлий Файт, режиссер эпизодов для “Ералаша”

Юлий Файт, фото: YouTube

Режиссер Юлий Файт умер на 86-м году жизни, об этом РИА Новости сообщил киновед Евгений Марголит.

Он уточнил, что причиной смерти стал инфаркт.

"И так же, как он жил, на ходу, его вообще невозможно представить себе угасающим. Он даже несколько дней назад играл в теннис, просто не ведая, что у него уже предынфарктное состояние. Это все случилось в течение нескольких, двух-трех дней... В пятницу вечером скорая помощь забрала", - рассказал киновед.

Юлий Файт - советский и российский кинорежиссер и актер. Работал на киностудии "Ленфильм", снял ряд сюжетов для киножурнала "Ералаш". В числе его работ - кинофильмы "Мальчик и девочка", "Марка страны Гонделупы" и другие.

Ранее сообщалось, что умер Виктор Мережко, режиссер и народный артист России. Ему было 83 года.