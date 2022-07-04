Диетолог дала россиянам рекомендации по напиткам в жару Фото: Михаил ФРОЛОВ

Диетолог-нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Галина Ильенко рассказала россиянам о том, какие напитки стоит пить в жаркую погоду летом.

По словам эксперта, в такое время организм человека находится в режиме постоянной потери жидкости. Об этом сообщает Газета.ru.

Также она напомнила, что тело человека практически на 70% состоит из воды. Чем моложе организм, тем большее количество жидкости содержится в организме и выше потребность в ней.

- Предпочтительным напитком в жаркое время является просто обычная питьевая вода, уместно добавление небольшого количества лайма и лимона, имбиря. ... это может быть столовая минеральная вода. Воду можно пить в течение всего дня в неограниченном количестве, - отметила Ильенко.

Кроме того, диетолог отметила, что для поддержания нормального водного баланса во время жары можно выбрать различные травяные настои, например настой мяты, мелиссы, чабреца.

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