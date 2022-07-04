Актриса Анна Кошмал рассказала о съемках в “Сватах”

Анна Кошмал, фото: кадр из сериала "Сваты"

Актриса Анна Кошмал рассказала журналистам о том, как попала в сериал “Сваты” в 2011-м году. Напомним, до нее, на протяжении семи сезонов роль Жени Ковалевой играло несколько актрис - Ульяна Иващенко в первом и втором, София Стеценко - в третьем и четвертом.

Кастинг-директор студии “Квартал 95”, искавшая актрису на роль Жени, пригласила для участия в пробах нескольких участниц мюзикла, где раньше играла Анна.

“После нескольких раундов осталось три девочки,в том числе и я. Я чувствовала себя очень странно – была убеждена, что не пройду, что возьмут другую девочку из нашей команды”, - рассказала Кошмал. Но через несколько дней актрисе сообщили, что роль - ее.

Также Анна Кошмал подчеркнула, что “Сваты” стали важным этапом на ее творческом пути.

Ранее французская актриса в эксклюзивном интервью кинообозревателю kp.ru Стасу Тыркину призналась, что много раз умирала в своих фильмах.