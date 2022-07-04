Власти Калининграда считают неуместным обсуждать возможное переименование региона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Калининградской области заявили, что дискуссия о переименовании региона в настоящее время неуместна, а областной центр уже носит достойное имя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства сегодня, 4 июля.

"У нашего города Калининград есть весьма достойное и уже прославленное имя, поэтому сейчас вести дискуссии о каком-то переименовании, как минимум, неуместно", - прокомментировал глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Ранее Лидер партии “Справедливая России – За правду” Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область – в Балтийский край. По мнению политика, эти названия ясно дают понять, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже России. Решать вопрос о переименовании должны жители региона, считает он.