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Общество4 июля 2022 16:22

Власти Калининграда считают неуместным обсуждать возможное переименование региона

Областной центр уже носит достойное имя, подчеркнули в региональном правительстве
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Власти Калининграда считают неуместным обсуждать возможное переименование региона

Власти Калининграда считают неуместным обсуждать возможное переименование региона

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Калининградской области заявили, что дискуссия о переименовании региона в настоящее время неуместна, а областной центр уже носит достойное имя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства сегодня, 4 июля.

"У нашего города Калининград есть весьма достойное и уже прославленное имя, поэтому сейчас вести дискуссии о каком-то переименовании, как минимум, неуместно", - прокомментировал глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Ранее Лидер партии “Справедливая России – За правду” Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область – в Балтийский край. По мнению политика, эти названия ясно дают понять, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже России. Решать вопрос о переименовании должны жители региона, считает он.