Александр Дрозденко: «Мы принимаем эффективные решения по поддержке промышленности и экспорта»

Область заняла в этом рейтинге первое место по результатам 2021 года. Результаты сегодня презентовало Министерство промышленности и торговли России в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге.

«Высокая оценка профильного министерства говорит о том, что мы принимаем эффективные решения по поддержке промышленности и экспорта. В Ленинградской области создана база индустриальных парков, где локализованы промышленные предприятия–экспортеры. В регионе работают все возможные виды налоговой поддержки, в том числе, наши крупнейшие экспортеры получают специфические субсидии по трейдерской деятельности», — заявил Александр Дрозденко, комментируя лидирующие позиции региона в рейтинге.

Губернатор пояснил, что в работе по развитию экспорта малых и средних предприятий региона в Ленинградской области с самого начала ориентировались на дружественные страны в Средней Азии, Закавказье, на Ближнем Востоке и в Африке. Как оказалось, это было верным направлением развития. Сегодня там востребованы строительные материалы, химия и пищевая продукция, которые произведены в регионе.

«И мы продолжаем бизнес-миссии и выставки, ориентированные на эти сектора и страны», - сказал губернатор Ленинградской области

Индекс промышленного производства Ленинградской области в минувшем году составил 107,6%. Объем отгруженных товаров по всем основным видам промышленной деятельности достиг 1699 млрд рублей. Среди субъектов Российской Федерации регион входит в ТОП-15 экспортеров по объему поставок в зарубежье.

При посредничестве Центра поддержки экспорта Ленинградской области в прошлом году 78 предпринимателей вышли на экспорт. Общий объем поддержанного Центром экспорта составил почти 45 млн долларов США.

НАША СПРАВКА:

Рейтинг эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации впервые был представлен в 2021 году. Он разработан Минпромторгом России для анализа реализации региональной промышленной политики, определения эффективности применяемых инструментов государственной поддержки и определения лучших практик.