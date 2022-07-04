Экономист дал прогноз по курсу доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что доллар начал укрепляться по отношению к рублю.

По его словам, так происходит коррекция курса. Эксперт также дал прогноз, до каких значений американская валюта может укрепиться. Об этом пишет Lenta.ru.

- Я думаю, курс будет в диапазоне от 55 до 60 рублей за доллар. Предел - 60 рублей ... Где-то в этом районе он будет в течение некоторого времени пребывать. Не исключено, что в моменте он может стоить и 61 рубль, но после фиксации официального курса доллара будет держаться в диапазоне от 55 до 60 рублей, - рассказал Беляев.

4 июля RT писал, что курс рубля в ходе торгов на Московской бирже снизился по отношению к доллару и евро. По данным на 11:26 мск, курс доллара составил 55,08 рубля, курс евро - 57,07 рубля. В начале торгов курс доллара на Мосбирже увеличивался на 3,68%, до 56,5 рубля, а евро рос на 4,17% - до 58,9 рубля.