Игорь Артамонов: «Мы активно способствуем повышению комфорта ведения бизнеса в области»

«Мы активно способствуем повышению комфорта ведения бизнеса в области. В частности, сроки запуска проектов по некоторым процедурам сокращены в два раза. Подтверждением эффективности нашей деятельности в этой сфере является второе место за прошлый год особой экономической зоны «Липецк» по оценке Минэкономразвития», – рассказал Игорь Артамонов о развитии направлений, которые положительно влияют на экспортный потенциал Липецкой области.

Глава региона пояснил, что в ходе реализации проектов импортозамещения прорабатываются различные варианты замены поставщиков оборудования и комплектующих из недружественных стран. В частности обсуждаются варианты организации замещающих производств при поддержке областного Фонда развития промышленности. Игорь Артамонов добавил, что для эффективной деятельности Фонд был в нынешнем году существенно докапитализирован. В результате общая капитализация фондов поддержки на сегодняшний день достигла 2,9 млрд рублей.

Губернатор обратил внимание на существенные федеральные меры поддержки и подчеркнул необходимость реиндустриализация промышленных площадок. Способствовать этому процессу могла бы промышленная ипотека не только на реконструкцию, но и на выкуп объектов. Игорь Артамонов убежден, что это серьезно помогло развитию промышленности в области.