Путин подписал указ о присвоении звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генерал-полковнику Лапину и генерал-майору Абачеву званий Героев России.

С инициативой о награждении командующего группировки "Центр" и замкомандующего Восьмой армии Южного военного округа ранее выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, накануне, 3 июля 2022 года, ведомство сообщило, что российские военные под управлением генералов замкнули кольцо вокруг Лисичанска.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июля 2022 года можно прочитать здесь.