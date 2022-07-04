В Совфеде ответили на планы Британии конфисковать активы России
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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал планы Британии о конфискации замороженных российских активов и передача их Украине.
Он отметил, что эта возможность незаконна. Также он завил, что на такие действия Москва обязательно ответит. Об этом пишет Lenta.ru.
- Воровство не может быть правомерным. Воровство - это всегда преступление, - отметил сенатор.
Также он добавил, что "жулья довольно много" в недружественных странах.
- Жулики привыкли грабить, торговать ворованным. Эти привычки некоторые из них получали в течение сотен лет от своих предшественников-колонизаторов, всякого рода пиратов, - рассказал Климов.
Ранее телеканал "360" сообщал, что Британия, как и в прошлые века, плетет интриги против России в попытках самоутвердиться, но они оказываются тщетными. Об заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также назвал антироссийские интриги Великобритании тщетными попытками самоутвердиться.