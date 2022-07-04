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Общество4 июля 2022 16:56

Названы самые актуальные профессии в IT-сфере в ближайшие три года

По словам эксперта, сейчас IT-компании будут активно набирать специалистов практически всех категорий
София ГОНЧАРОВА
Названы самые актуальные профессии в IT-сфере в ближайшие три года

Названы самые актуальные профессии в IT-сфере в ближайшие три года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Старший партнер Лиги Цифровой Экономики Андрей Солодилов рассказал россиянам о том, какие профессии в IT-сфере будут актуальны в ближайшие три года.

По словам эксперта, сейчас IT-компании будут активно набирать специалистов практически всех категорий. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Газета.Ru".

- Я предполагаю, что в ближайшие три года IT-компании будут активно набирать специалистов практически всех категорий, которые сегодня есть в отрасли. Прежде всего это дата-сайентисты, фронтенд- и бэкенд-разработчики, инженеры поддержки, администраторы баз данных, - сообщил Солодилов.

Также специалист выделил системных и бизнес-аналитиков. Кроме того, он обратил внимание, что уже сейчас высоким спросом пользуются UX/UI-дизайнеры – они разрабатывают внешний вид сервисов и проектируют их с точки зрения удобства пользователей.

Накануне "Известия" писали, что более половины россиян не работают по специальности, полученной в вузе. Это следует из исследования Российского государственного социального университета (РГСУ). В исследовании приняли участие свыше 1 тысячи респондентов, большая часть из них - недавние выпускники вузов в возрасте до 30 лет (77,2%).