Названо вино, идеально подходящее для летнего отдыха Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб дала россиянам советы по выбору вина для летнего отдыха.

По ее словам, при выборе вина для пикников и вечеринок нужно соблюдать ряд правил: это низкий градус алкоголя, низкий танин и высокая кислотность. Об этом пишет Газета.ru.

- В жару лучше отдавать предпочтение вину до 12 градусов. Также важно всегда охладить вино до правильной температуры подачи, чтобы оно было приятным и свежим. Для игристого вина температура подачи самая низкая 7-8 градусов, для белых – 10-12 градусов, а для красных - от 14-18, - объяснила эксперт.

Что касается отдыха на море или у бассейна, то лучшим выбором, по мнению Сологуб, являются игристые белые и розовые вина .

- Российские шампанское, просекко, испанская кава и французские креманы ....Просекко и российские шампанские вина сохраняют свое лидерство в игристой категории, их фруктовый и сладковатый стиль приятен в жару, - отметила специалист.

До этого "Известия" сообщали, что российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин в мае этого года. В сравнении с маем 2021 года производство выросло на 39,3%, до 824 тысячи декалитров. Таким образом, всего за пять месяцев этого года производство шампанских и игристых вин увеличилось почти на 25%, до 3,9 миллиона дал.

Ране "Пятый канал" сообщал, что врач-кардиолог Виталий Павлов не рекомендовал пить алкогольные напитки по время жары. В случае с игристыми винами можно позволить себе не более 100 миллилитров. Он также объяснил, что игристые вина по крепости примерно равны "тихим" винам.