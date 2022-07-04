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Общество4 июля 2022 17:14

Названо вино, идеально подходящее для летнего отдыха

Эксперт также рассказала про то, какие необходимо соблюдать правила перед употреблением алкогольного напитка
София ГОНЧАРОВА
Названо вино, идеально подходящее для летнего отдыха

Названо вино, идеально подходящее для летнего отдыха

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб дала россиянам советы по выбору вина для летнего отдыха.

По ее словам, при выборе вина для пикников и вечеринок нужно соблюдать ряд правил: это низкий градус алкоголя, низкий танин и высокая кислотность. Об этом пишет Газета.ru.

- В жару лучше отдавать предпочтение вину до 12 градусов. Также важно всегда охладить вино до правильной температуры подачи, чтобы оно было приятным и свежим. Для игристого вина температура подачи самая низкая 7-8 градусов, для белых – 10-12 градусов, а для красных - от 14-18, - объяснила эксперт.

Что касается отдыха на море или у бассейна, то лучшим выбором, по мнению Сологуб, являются игристые белые и розовые вина .

- Российские шампанское, просекко, испанская кава и французские креманы ....Просекко и российские шампанские вина сохраняют свое лидерство в игристой категории, их фруктовый и сладковатый стиль приятен в жару, - отметила специалист.

До этого "Известия" сообщали, что российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин в мае этого года. В сравнении с маем 2021 года производство выросло на 39,3%, до 824 тысячи декалитров. Таким образом, всего за пять месяцев этого года производство шампанских и игристых вин увеличилось почти на 25%, до 3,9 миллиона дал.

Ране "Пятый канал" сообщал, что врач-кардиолог Виталий Павлов не рекомендовал пить алкогольные напитки по время жары. В случае с игристыми винами можно позволить себе не более 100 миллилитров. Он также объяснил, что игристые вина по крепости примерно равны "тихим" винам.