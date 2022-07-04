Губернатор Ростовской области сообщил, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Беспилотник упал на жилой дом в Таганроге Ростовской области, что привело к пожару. Вооружение на нем отсутствовало, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил сегодня, 4 июля, в своем Телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

"Сегодня в 17:26 (время совпадает с московским - прим. ред.) поступили данные о том, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник. Пожар распространился по площади 70 кв. метров,огонь удалось оперативно ликвидировать. Никто не пострадал", - уточнил Голубев.

К настоящему времени установлено, что вооружение и боеприпасы на летательном аппарате отсутствовали, добавил он.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 июля, в Таганроге произошел пожар в частном двухэтажном доме по адресу 15-й Новый переулок, 62. В 17:49 пожар был локализован. Полностью ликвидирован пожар был в 18:30. Как уточнили впоследствии в региональном МЧС, никто не пострадал.