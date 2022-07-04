Цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1800 долларов за тысячу кубов впервые с марта 2022 года Фото: REUTERS

Цены на газ в Европе днем 4 июля 2022 года вплотную приблизились к отметке в 1800 долларов, что следует из данных лондонской биржи ICE.

Августовские фьючерсы по индексу одной из важнейших мировых торговых площадок TTF открыли сессию на цене примерно в 1630 долларов. Далее произошло падение до 1575,4 доллара, но позже начался устойчивый рост. К моменту завершения торгов стоимость была равна 1799,1 доллара.

Напомним, в начале марта текущего года газовые котировки в Европе на фоне опасений из-за эмбарго на импорт российских энергоресурсов достигли рекордного значения в 3892 доллара. Позже цены на топливо начали постепенное снижение, и 8 июня 2022 года была зафиксирована минимальная с конца февраля расчетная стоимость в 878,5 доллара за тысячу кубометров.