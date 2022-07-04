Великобритания добавила семь новых позиций в список санкций против России Фото: REUTERS

Британия ввела санкции против руководства медиагруппы "Ньюсфронт", а также аналитического центра News World International. Обновленную версию санкционного перечня, куда добавили семь новых позиций, опубликовали сегодня вечером, 4 июля, на сайте британского правительства.

Так, в списке оказались: исследовательница и дочь политолога Александра Дугина Дарья, руководители медиагруппы "Ньюсфронт" Евгений Глотов и Юрий Федин, ее сооснователь и зампредседателя Внешэкономбанка Михаил Синелин, а также Алена Чугулева и Аэлита Мамакова, которых власти Британии связывают с информационным порталом "Саусфронт" и его финансированием.

В документе говорится, что все названные лица связаны с "распространением дезинформации" о конфликтной ситуации на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июля 2022 года можно прочитать здесь.