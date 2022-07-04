Политолог допустил антиукранские акции протеста в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии на автомобилях стали появляться наклейки с хештегом #EUwithoutUA, то есть «ЕС без Украины». Они особенно популярны среди жителей Мюнхена, но постепенно расходятся и по другим федеративным землям. Суть в том, что жители Германии, которая является локомотивом всей экономики Евросоюза, стали противиться вступлению Украины в Евросоюз.

Как утверждает социолог и публицист Филипп Грилль, такие настроения появляются по мере того, как беженцы обживаются в немецких городах. Рядовые жители Германии взглянули на ситуацию по-другому.

- Хамство, воровство, вандализм, оголтелая русофобия, проявления откровенного украинского нацизма невиданного для немецкого общества, иждивенчество и неблагодарность, — и это все на фоне стремительно падающего уровня жизни в Германии и Европе в целом», — констатировал эксперт в беседе с международной редакцией отметил в беседе с ФАН политолог.

Грилль допускает, что на этом фоне в ближайшие месяцы возможны массовые антиукраинские акции протеста.

На фоне этого немецким властям придется очень непросто в нивелировании внутреннего конфликта, пишет газета "Известия".

- Уговаривать свое общество содержать Украину становится все труднее, - отметил Филипп Грилль.

Тем временем, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал предложение Еврокомиссии создать международную платформу по сбору средств на восстановление Украины.