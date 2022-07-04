При въезде в Россию больше не нужно соблюдать самоизоляцию после сдачи ПЦР-теста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прибывающим на территорию России теперь не требуется самоизолироваться после сдачи ПЦР-теста, сообщили сегодня, 4 июля, в Телеграм-канале Роспотребнадзора.

"Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не нужно самоизолироваться до получения результата", - уточняется в сообщении ведомства.

При этом, несмотря на то, что Роспотребнадзор снял значительную часть ограничений, введенных по причине пандемии, ряд противоэпидемических мер при въезде в Россию все еще сохраняется.

"Так, гражданам России, как и ранее, необходимо заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после приезда - сдавать ПЦР-тест", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Турции приняли решение изменить правила для туристов при въезде в страну. Теперь они отменили необходимость представления результатов ПЦР-тестов или тестов на антитела, которая была введена для борьбы с распространением коронавирусной инфекции среди населения. Об этом сообщили в циркуляре МИД Турции.