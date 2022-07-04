Финляндия и Швеция за один раунд закончили переговоры о вступлении в НАТО Фото: REUTERS

Финляндия и Швеция сегодня, 4 июля, начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО, 5 июля 2022 года будет подписан протокол о вступлении. Об этом сообщается в распространенном в Брюсселе заявлении альянса.

"Финляндия и Швеция завершили 4 июля 2022 года переговоры о вступлении в НАТО в соответствии с договоренностью в ходе саммита НАТО в Мадриде (28-30 июня - прим ред.). Оба государства официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, которые предусматриваются членством в НАТО", - говорится в заявлении. В документе также отмечается, что переговоры прошли на уровне глав МИД и министров обороны.

Ранее экс-министр экономики РФ выразил мнение, что вступление Финляндии в НАТО никак не скажется на торговле с Россией.

Также ранее эксперт отметил, что Швеция и Финляндия давно были “беременны” НАТО. Но удастся ли им благополучно избавиться от своего “бремени” - пока вопрос.