Зеленский приказал создать военные администрации в подконтрольной Украине части ДНР

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций населенных пунктов в 14 районах, которые находятся в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

Как уточняется в документе, такие структуры управления будут созданы в городах Бахмуте, Краматорске, Курахово, Лимане, Николаеве, Святогорске, Сиверске и других населенных пунктах.

Также Зеленский отдал приказ для генштаба Украины и Донецкой областной государственной администрации выполнить все мероприятия, направленные на создание военных администраций.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июля 2022 года можно прочитать здесь.