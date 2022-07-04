Роспотребнадзор объяснил правила въезда в Россию для непривитых от коронавируса граждан Фото: REUTERS

Специалисты Роспотребнадзора объяснили правила въезда в РФ для непривитых от коронавирусной инфекции россиян после снятия части ограничительных мер.

Гражданам напоминают, что при возвращении на родину им необходимо сдать тест на COVID-19.

- Гражданам РФ по-прежнему нужно заполнять анкету на Госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия - сдавать ПЦР-тест, - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Что касается тех, кто уже сдал тест после въезда в страну, то теперь им не придется отправляться на самоизоляцию до получения результата. Если же у россиянина есть сертификат о перенесенном коронавирусе, либо данные о прививке, то сдавать тест на ковид не придется.

Напомним, ранее Роспотребнадзор принял решение снять ограничения, которые были введены в России из-за пандемии коронавирусной инфекции. В том числе, отменяют масочный режим.