Ассистент оператора "ТВ Центра" Андрей Алексеев получил осколочные ранения при обстреле Донецка Фото: REUTERS

В Донецке в результате обстрела ассистент оператора "ТВ Центра" Андрей Алексеев получил несколько ранений.

Отмечается, что сейчас журналиста готовят к операции. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале "ТВ Центра".

- Подробности состояния нашего коллеги, раненного при обстреле железнодорожного вокзала Донецка: осколок попал под бронежилет, проникающее ранение грудной клетки. Состояние средней тяжести. Готовят к операции. Андрей, держись! - сказано в посте.

Ранее сообщалось, что специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин вместе с коллегами попал под обстрел снайпера в Мариуполе. Инцидент произошел в Левобережном районе Мариуполя, возле Собора Архистратига Михаила, сообщил спецкор КП.

Стешин также рассказал, что в момент обстрела он и его коллеги пили кофе. После того, как послышались выстрелы, на поиски снайпера тут же отправились бойцы из Чеченской республики на грузовике с бронекапсулой.