В Минпромторге считают, что уход Microsoft из России положительно скажется на отечественных производителях софта Фото: REUTERS

Уход американской компании Microsoft из России в перспективе положительно скажется на отечественных производителях софта. Об этом в кулуарах Международной промышленной выставки "Иннопром" журналистам рассказал замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

По его мнению, наши разработчики смогут совершить рывок по повышению качества своих продуктов.

- С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта этот шаг (уход Microsoft с российского рынка) безусловно позитивный. В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться... С увеличившимся спросом и доступом к потребителю, с их обратной связью, наши разработчики сумеют совершить рывок по повышению качества своих продуктов, - рассказал представитель ведомства.

Шпак также отметил, что уход Microsoft из РФ не повлияет на рост числа пиратских версий операционной системы.

Ранее сайт kp.ru писал, что вслед за десятками западных компаний и брендов компания Microsoft заявила об остановке торговли с нашей страной. Однако, как считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, Microsoft еще вернется в Россию после стабилизации курса рубля.