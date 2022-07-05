Полицейские установили личность подозреваемого в стрельбе в Иллинойсе, но не поймали Фото: REUTERS

В США сотрудники полиции установили личность подозреваемого в стрельбе в штате Иллинойс, однако пока не поймали.

По информации стражей правопорядка, он до сих пор находится на свободе. Об этом сообщил начальник полицейского управления города Лу Джогмен на пресс-конференции, трансляцию вели местные телеканалы.

- Нам удалось установить личность человека ... Это 22-летний Роберт Кримо, - сказал Джогмен.

Также в полиции уточнили, что вооружен и опасен. При этом полиции уже известны марка, цвет и номер автомобиля, на котором, предположительно, передвигается подозреваемый.

Напомним, 4 июля пять человек погибли, 16 ранены и сейчас доставлены в больницы из-за стрельбы на параде в пригороде Чикаго в США. Как сообщили очевидцы, злоумышленник сделал несколько десятков выстрелов, после чего скрылся. Полиция ведет поиски подозреваемого.