В Британии раскрыли уязвимое место НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Готовность НАТО противостоять России, которая объединяет альянс, может стать для него уязвимость. Об этом говорится в статье британского издания The Guardian.

В публикации отмечается, что в рамках НАТО нет определенного консенсуса по поводу того, как быть с РФ. Все члены придерживаются мнения, что нельзя допустить успеха официальной Москвы в военной спецоперации на Украине. Однако вопрос заключается в том, нужно ли ей физически нанести поражение, как настаивают власти Британии и большинство стран Центральной и Восточной Европы? Или, быть может, достаточно будет того, если ситуация разрешится таким образом, что Москва не сможет с уверенностью заявить о своей победе, как предпочли бы лидеры Германии, отмечается в статье.

Журналисты The Guardian также подмечают, что пока этот спор выглядит абстрактным. Но когда российская сторона "намекнет" на готовность к перемирию на Украине, то сразу разногласия внутри НАТО всплывут на поверхность, говорится в материале.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что лидеры стран НАТО приняли на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. В коммюнике военно-политического блока Россия названа основной угрозой безопасности альянса.