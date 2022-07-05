Байден заявил, что не сдастся в борьбе с "эпидемией вооруженного насилия" в США Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что не намерен сдаваться в борьбе с "эпидемией вооруженного насилия" в стране, несмотря на "первую за 30 лет значительную перемену" в законе об обороте оружия.

- Накануне я подписал первый за почти 30 лет значительный двухпартийный проект в сфере реформирования закона об обороте оружия, включающий действия, которые спасут жизни. Но предстоит сделать гораздо больше, и я не сдамся в борьбе с эпидемией вооруженного насилия, - сказано в сообщении президента Соединенных Штатов после трагедии в пригороде Чикаго.

Напомним, 25 июня президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране. До этого инициатива была одобрен американским Конгрессом. После вступления закона в силу штаты должны получить специальные гранты на временное изъятие огнестрельного оружия у граждан, которые представляют угрозу для окружающих или для себя.

Ранее сайт Kp.ru писал, что американский лидер заявлял, что вторая поправка к Конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом, и необходимо ужесточение контроля за ним.