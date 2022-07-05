Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на параде в честь Дня независимости США Фото: REUTERS

В США сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе на параде по случаю Дня независимости в городе Хайленд-Парк (штат Иллинойс). Им оказался 22-летний Роберт Кримо. Об этом журналистам пресс-конференции рассказал начальник полицейского управления города Лу Джогмен.

До этого сообщалось, что в Штатах сотрудники полиции установили личность подозреваемого в стрельбе в штате Иллинойс, однако пока не поймали. Тогда же уточнялось, что он вооружен и опасен. При этом полиции уже известны марка, цвет и номер автомобиля, на котором, предположительно, передвигается подозреваемый.

Напомним, 4 июля пять человек погибли, 16 ранены и сейчас доставлены в больницы из-за стрельбы на параде в пригороде Чикаго в США. Как сообщили очевидцы, злоумышленник сделал несколько десятков выстрелов, после чего скрылся.

После инцидента американский президент Джо Байден заявил, что не намерен сдаваться в борьбе с "эпидемией вооруженного насилия" в стране, несмотря на "первую за 30 лет значительную перемену" в законе об обороте оружия.