Лидер партии ХДС Мерц предупредил о "битве" за распределение газа между странами Европы Фото: REUTERS

Возникновение дефицита "голубого топлива" может спровоцировать "битву за распределение" газа среди европейских стран. Об этом пишет немецкое издание Die Welt, такое мнение в интервью NOZ озвучил лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц.

- Возможно, внутри Европейского союза (ЕС) могут начаться серьезные конфликты за распределение (газа) - как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами, - предупредил Мерц.

Политик также акцентировал внимание на том, что сейчас важно создать разработать план по распределению газа, который будет согласован среди стран-членов ЕС.

Накануне сообщалось, что в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.