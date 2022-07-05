Губернатор Калининградской области предложил подарить карту президенту Польши, назвавшему Балтику внутренним морем НАТО Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с инициативой подарить карту президенту Польши Анджею Дуде. Такое предложение поступило после того, как глава соседнего государства назвал Балтику внутренним морем Североатлантического альянса.

"Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю", - рассказал глава российского региона в беседе с РИА Новости. - "Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш".

Напомним, накануне польский лидер заявил, что граница России с НАТО вытянется на 1400 километров после того, как Финляндия и Швеция вступят в НАТО, а Балтийское море станет "внутренним бассейном" военно-политического блока.

До этого Анджей Дуда заявлял, что основополагающий акт Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности прекратил свое существование и сейчас уже никого не связывает.