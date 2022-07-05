Во ФСИН опровергли информацию о содержании боевиков "Азова" в СИЗО "Лефортово" Фото: REUTERS

Во ФСИН России опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что боевики националистического батальона "Азов" (в отношении его бойцов в РФ возбуждены уголовные дела) находятся в следственном изоляторе "Лефортово".

- Указанные в запросе лица в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово") не содержатся, - пишут РИА Новости со ссылкой на полученный от ведомства ответ на запрос агентства.

Накануне ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах писал, что командиры украинского националистического формирования "Азов", сдавшиеся в плен в Мариуполе, находятся в Москве и помещены в следственный изолятор "Лефортово".

До этого сообщалось, что добровольно сложивший оружие и.о командира бригады Вооруженных сил Украины Сергей Волынский рассказал, что на территории "Азовстал" в рядах украинских войск были иностранцы. Также Волынский заявил, что ему ничего неизвестно об иностранных высокопоставленных лицах или кураторах, которые давали бы какие-то инструкции.