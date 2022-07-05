Япония запросила у России пояснения по указу Путина о проекте "Сахалин-2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии по дипломатическим каналам запросили у России пояснения по указа главы государства Владимира Путина о проекте "Сахалин-2". Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

- Что касается проекта "Сахалин-2", то он является важным для обеспечения стабильных энергопоставок для нашей страны. Указ российского президента не означает, что поставки... будут сразу же прекращены. Но сейчас мы проводим анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое именно влияние это окажет на поставки СПГ в Японию, - заявил во время выступления представитель ведомства.

Накануне замгенсека правительства Японии Сэйдзи Кихара сообщил, что власти страны изучают последствия указа российского лидера Владимира Путина о "Сахалине-2". Кихара затруднился ответить, какие именно шаги предпримет Япония, указав на то, что указ был подписан только вчера.

Напомним, речь идет об указе президента РФ, который Путин подписал 30 июня. Согласно документу, оператор проекта "Сахалин – 2" Sakhalin Energy будет сменен на российское юрлицо. Кроме того, все имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.