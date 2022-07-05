Что произошло в ночь на 5 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что ситуация с ценами на автомобили в России стабилизируется. По его словам, сейчас нет предпосылок к резким скачкам стоимости машин, наоборот, ценники будут постепенно немного снижаться в течение 2022 года, заявил он РИА Новости. Также он добавил, что компании сейчас будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка.

Европе не везет в энергетической войне с Россией, пишет британское издание The Economist. В публикации отмечается, что, пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств "Большой семерки" (G7) 28 июня заявили, что будут изыскивать возможности для ограничения нефтяных цен, а также цен на газ из России. Население готовят к "болезненным последствиям", пишет в публикации автор.

Власти Японии по дипломатическим каналам запросили у России пояснения по указа главы государства Владимира Путина о проекте "Сахалин-2". По словам главы японского МИД Ёсимаса Хаяси, "Сахалин-2" - важный проект для обеспечения стабильных энергопоставок.

Во ФСИН России опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что боевики националистического батальона "Азов" (в отношении его бойцов в РФ возбуждены уголовные дела) находятся в следственном изоляторе "Лефортово".

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту президенту Польши Анджею Дуде, который накануне назвал Балтику внутренним морем НАТО. Алиханов также пошутил, что может "Дуда что-то знает", чего не знает сам Алиханов.

Глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Минобороны Украины Наталья Гуменюк заявила, что флаг Украины на острове Змеиный в Черном море не был установлен украинскими военными. Она объяснила, что его лишь сбросили с вертолета. Также представитель украинского военного ведомства отметила, что ее фразу о поднятом флаге следует воспринимать "метафорически".

Американский президент Джо Байден заявил, что не намерен сдаваться в борьбе с "эпидемией вооруженного насилия" в стране, несмотря на "первую за 30 лет значительную перемену" в законе об обороте оружия. Он также напомнил, что накануне подписал закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране.