Лавров заявил, что Запад препятствует работе СМИ, объективно освещающих события на Украине

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Западные страны принимают все меры для воспрепятствования работе средств массовой информации (СМИ), которые объективно освещают события на Украине. Об этом заявил журналистам глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров во вторник, 5 июля 2022 года.

"К сожалению, Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, которые предоставляют объективные сведения о происходящем", - констатировал Лавров.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страна заинтересована в публикации реальных фактов о действиях представителей киевского режима на Украине.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "медиагеноцидом" запрет всех российских телеканалов в Латвии. Дипломат также коснулась темы гонений российских СМИ в Соединенных Штатах Америки. Если Вашингтон продолжит ущемлять права журналистов из России, то Москва будет действовать соразмерно, отметила Захарова.

Напомним, Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект о зеркальных мерах в ответ на действия, дискриминирующие или запрещающие российские СМИ. Согласно документу, генеральный прокурор и его заместители наделяются правом запрещать на территории России СМИ другой страны, которая ввела ограничение на работу или запрет российских СМИ.

Кроме того, генпрокурору и его замам предлагается предоставить право отзывать регистрацию и лицензию иностранных СМИ, если они распространяют противоправную информацию, в частности ту, которая "выражает явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ" и дискредитирует Вооруженные силы России.