Алиханов оценил шансы возобновления транзита в Калининград

Антон Алиханов Фото: Александр Подгорчук

Власти России и Калининградской области ведут работу по решению вопроса с возобновлением транзита товаров в регион. Об этом заявил РИА Новости губернатор Антон Алиханов.

Чиновник оценил шансы успешного завершения такой работы как высокие.

"Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране", - подчеркнул Алиханов.

В то же самое время глава Калининградской области выразил мнение, что решить проблему раз и навсегда можно только через внесение исключений в антироссийские санкции Евросоюза.

Алиханов не исключил, что новый пакет санкций ЕС против России, который планируется огласить в воскресенье, 10 июля, уже будет содержать необходимые исключения. В противном случае региональные власти будут просить российское правительство принять ответные меры.

Как ранее писал сайт kp.ru, Антон Алиханов предупредил, что транспортная блокада региона странами Прибалтики приведет к серьезному удару по их экономике, вызванному ответными санкциями России.

Политик выразил уверенность, что экономический ответ России – это "эффективная и крайне разрушительная" мера, "сравнимая с нейтронным оружием". И если РФ ее применит, то "половины экономики Литвы не будет", заключил глава Калининградской области.

Напомним, Кремль прорабатывает меры на случай продолжения блокады транзита товаров в Калининград со стороны Прибалтики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 4 июля 2022 года.