Мантуров заявил о начале процесса "отрезвления" Запада от санкций против России

Денис Мантуров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Процесс "отрезвления" Запада от санкций против России уже начался, так как принимаемые меры наносят существенный удар по экономике этих стран. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Это подтверждается рекордной инфляцией в недружественных государствах, констатировал министр промышленности и торговли.

"Уже происходит процесс "отрезвления" западных партнеров, например, они приравнивают российские удобрения к товарам первой необходимости для недопущения нарушения их поставок", - подчеркнул Мантуров.

В качестве примера глава ведомства привел отмену запрета на импорт российских удобрений, которые приравняли к предметам первой необходимости.

По его словам, Россия имеет достаточно сырья и продуктов, которые нужны всему миру, и "это уже вопрос", в какие страны они будут поставляться.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа Тортоса выразил уверенность, что результатом вводимых США санкций против России, или "принудительных мер" против Венесуэлы стал ущерб экономикам самих Соединенных Штатов и Европы, так как при введении ограничений был допущен непростительный просчет - западные страны в настоящее время не знают, как решить проблемы и вернуться к нормальной жизни.

Схожего мнения придерживается американский мультимиллиардер Рэй Далио. По его словам, антироссийские санкции ударили по Соединенным Штатам и западным странам, ухудшив положение Вашингтона в международной политике. Во многом связано с реакцией других стран, которые стали опасаться вкладываться в ценные бумаги США, отметил бизнесмен.