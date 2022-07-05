Цены на газ в Европе превысили 1800 долларов впервые с начала марта 2022 Фото: REUTERS

На открытии торгов во вторник, 5 июля, стоимость газа в Европе впервые с начала марта 2022 года превысили 1800 долларов за тысячу кубометров, в последние минуты растут почти на 1%. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Августовские фьючерсы по индексу одной из важнейших мировых торговых площадок TTF открыли сессию на отметке 1801,2 доллара, а позже котировки выросли на 2,9% до 1812 долларов, однако через некоторое время опустились до 1766,6 доллара (+0,3%). Тем не менее в последние минуты котировки близки к показателям 1775 долларам (+0,8%).

Как писал сайт kp.ru, цены газа в Европе днем ранее, 4 июля, вплотную приблизились к отметке в 1800 долларов.

Напомним, в начале марта этого года газовые котировки в Европе на фоне опасений введения эмбарго на импорт российских энергоресурсов достигли рекордного значения в 3892 доллара. Позже цены на топливо начали постепенное снижение, и 8 июня 2022 года была зарегистрирована минимальная с конца февраля этого года расчетная стоимость в 878,5 доллара за тысячу кубометров.