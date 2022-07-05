Казахстан рассматривает вариант расторжения аренды задержанного в Турции сухогруза

Казахстан не исключает расторжения аренды задержанного в Турции сухогруза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахстан рассматривает вариант расторжения аренды задержанного в Турции своего сухогруза "Жибек жолы", если арендатор нарушил законодательство. Об этом заявил журналистам министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев во вторник, 5 июля 2022 года.

"Мы передали судно в аренду. За него отвечает тот, кто получил это судно в аренду, - уточнил Ускенбаев. - При получении судна в аренду, естественно, есть ограничения, что он не имеет права тем заниматься, этим заниматься".

Следовательно, если деятельность арендатора противоречит каким-либо международным нормам, Казахстан вправе расторгнуть соглашение, заключил министр.

По его словам, вопрос законности провоза груза на "Жибек жолы" сейчас выясняет турецкая сторона. Казахстан примет окончательное решение после того, как Турция даст оценку действиям арендатора, заключил Ускенбаев.

Он добавил, что арендатором выступает российская компания, которая на момент заключения договора не находилась под санкциями.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает сведениям о возможном задержании российского сухогруза в Турции. По словам официального представителя Кремля, в случае, если подобный инцидент действительно имел место, то Турция обязана проинформировать Россию по дипломатическим каналам. В связи с этим Дмитрий Песков рекомендовал задать соответствующий вопрос Минтрансу и МИД РФ.