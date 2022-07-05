Василий Орлов: «Все жители области, не зависимо от места их проживания, должны получать качественную медицинскую помощь»

«Новую участковую больницу в Стойбе сдадим в августе, здание готово на 90%. На ее строительство мы выделили более 125 миллионов рублей из областного бюджета. Медицинские услуги здесь будут оказывать не только взрослым, но и детям. Наша задача, чтобы все жители области, не зависимо от места их проживания, получали качественную медицинскую помощь в комфортных условиях», — отметил Василий Орлов.

Одноэтажное учреждение площадью 600 квадратных метров оснастят новым современным оборудованием по стандартам оказания медицинской помощи в участковой больнице. В больнице будет 11 помещений, в том числе, кабинеты врачей, лаборатория, дневной стационар и процедурный кабинет. Бытовые комнаты и тепловой узел оборудуют в цокольном этаже.

Строители уже закончили внутреннюю отделку помещений. Сейчас рабочие благоустраивают прилегающую территорию.

Построить новую больницу в Селемджинском районе поручил Владимир Путин. С просьбой о содействии на личном приёме в режиме видеоконференцсвязи к Президенту Российской Федерации обратился местный житель.