Алиханов назвал ересью слова Борреля о транзите в Калининград

Антон Алиханов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал ересью слова об использовании калининградского транзита для обхода санкционных ограничений.

«Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления – ересь», - приводит РИА Новости слова главы области.

Комментируя слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что Европейский союз не намерен блокировать трафик между Калининградом и основной частью России, а желает предотвратить обход санкций, губернатор заявил, что подобных рисков нет, отметив, что отсутствуют возможности осуществить какие-либо действия, которые нарушают европейские ограничительные меры, с опечатанными и опломбированными контейнерами.

«Если только ты не литовский пограничник, который сам организовывает снятие этого вагона и отправку на какой-то запасной контрабандистский путь», - уточнил он.

Алиханов обратил внимание на то, что грузы защищены от вскрытия общепринятыми мировыми стандартами, поэтому размышления об обходе санкций являются «просто риторикой».

«Мы едем и едем. Все эти транзитные документы, все это общепринятые вещи, которые, собственно, имели место быть до недавнего времени. Никому это не мешало, мы ехали в обычном режиме», - добавил губернатор.