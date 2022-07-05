Сдавшийся на «Азовстали» швед опроверг обвинение в участии в боях за ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подданный Швеции, сдавшийся ранее в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, отверг обвинение в своем участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника на территории Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

«В ходе допроса швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал», - приводит издание слова собеседника.

Ранее стало известно, что в отношении шведского гражданина было возбуждено уголовное дело по ст. Уголовного Кодекса ДНР («Наемничество»). Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Незадолго до этого, 1 июля, обвинения были предъявлены двум британским гражданам Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Им инкриминируются те же статьи, что и троим ранее осужденным наемникам из Великобритании Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, а также Марокко Саадуну Брагиму. Напомним, в начале июня этого года Верховный суд ДНР вынес приговор этим трем иностранным наемникам, воевавшим на стороне украинских националистических формирований. В суде наемники частично признали вину. Все трое приговорены к высшей мере наказания - смертной казни.