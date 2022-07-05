СК начал проверку по фактам пыток российских военнопленных на Украине

СК России проводит проверку по фактам пыток российских военных в плену на Украине Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России начал проверку по фактам пыток пленных российских военнослужащих на Украине. По ее результатам примут решение о возбуждении уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 5 июля 2022 года.

О случаях издевательств рассказали сами военные, которых удалось вернуть в родную страну. Один из них сообщил, что его поместили в подвал, где подвергли жестоким избиением палками и дубинками. Его также обливали водой и угрожали застрелить, если он не зачитает текст, подготовленный украинскими боевиками.

Другой военный попал в плен с двумя ранениями. Ему ампутировали ногу. По его словам, при каждой смене повязки украинский военный медик давил на рану и наблюдал, как россиянин корчится от боли. Между перевязками его избивали.

Третий военнослужащий был ранен в бедро. В украинском плену ему проводили все процедуры без обезболивания, были и подвергали действию электрического тока, утверждает военный. Затем его сильно избили и поместили в подвал с тремя другими российскими пленными. По словам мужчины, их держали четверо суток без воды и еды.

После следующего визита к врачу военнопленного поместили на бетонный пол в камеру, где три еще три дня не кормили и не давали пить, поведал следователям военный. При этом ему угрожали оставить и без медпомощи, если он не будет кричать на камеру пропагандистские лозунги.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 29 июня, между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле "144 на 144". В Министерстве обороны РФ заявили, что мероприятие прошло по указанию президента Владимира Путина.

Официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что здоровье, жизнь, освобождение российских военных, бойцов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), являются самой главной задачей. По его словам, практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. Первым делом им оказали необходимую медицинскую помощь.

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