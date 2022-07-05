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Политика5 июля 2022 7:56

Еще один французский наемник погиб на Украине от полученных ранений

RTL: Еще один французский наемник погиб на Украине от полученных ранений
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Еще один французский наемник погиб на Украине от полученных ранений

Еще один французский наемник погиб на Украине от полученных ранений

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Еще один французский наемник погиб на Украине от полученных в ходе артобстрела ранений. Об этом сообщает радиостанция RTL.

«Второй французский боец умер на Украине. Адриан Д., молодой человек 20 лет, скончался от полученных ран», - говорится в заявлении радиостанции, где уточняют, что француз погиб 25 июня.

По данным радиостанции, французский гражданин присоединился к интернациональному легиону, сформированному в составе войск Украины, еще в марте этого года. Отмечается, что он был ранен около Харькова в начале июня в результате того же обстрела, жертвой которого стал и другой наемник из Франции.

Как сообщается, на данный момент на территории Украины действуют примерно 50 французских наемников.

В июне этого года французская радиостанция Europe 1 заявила о первом французском наемнике, погибшем на Украине. Как сообщала Liberation, погиб 32-летний Вильфрид Блерио, который мог быть связан с французскими ультраправыми группировками. Позже МИД Франции подтвердил смерть французского гражданина.