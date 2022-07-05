Еще один французский наемник погиб на Украине от полученных ранений Фото: Дмитрий СТЕШИН

Еще один французский наемник погиб на Украине от полученных в ходе артобстрела ранений. Об этом сообщает радиостанция RTL.

«Второй французский боец умер на Украине. Адриан Д., молодой человек 20 лет, скончался от полученных ран», - говорится в заявлении радиостанции, где уточняют, что француз погиб 25 июня.

По данным радиостанции, французский гражданин присоединился к интернациональному легиону, сформированному в составе войск Украины, еще в марте этого года. Отмечается, что он был ранен около Харькова в начале июня в результате того же обстрела, жертвой которого стал и другой наемник из Франции.

Как сообщается, на данный момент на территории Украины действуют примерно 50 французских наемников.

В июне этого года французская радиостанция Europe 1 заявила о первом французском наемнике, погибшем на Украине. Как сообщала Liberation, погиб 32-летний Вильфрид Блерио, который мог быть связан с французскими ультраправыми группировками. Позже МИД Франции подтвердил смерть французского гражданина.