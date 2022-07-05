Трое россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом в Анталье, из них трое российских туристов

Как передает во вторник, 5 июля, телеканал TRT со ссылкой на источники в правоохранительных органах, авария произошла на трассе Аксеки - Сейдишехир, где при не выясненных на данный момент обстоятельствах столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, который перевозил туристов.

Сообщается, что всего в ДТП пострадали девять человек, из них шестеро - местные жителей. Как уточняется, на данный момент все пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.

Правоохранительные органы на данный момент проводят расследование дорожной аварии.

Напомним, в прошлом году около Анталии из-за обледенения дороги произошло ДТП с участием туристического автобуса. Как писал сайт kp.ru, в результате происшествия погибла гражданка России и 26 пассажиров пострадали.