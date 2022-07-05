Игорь Артамонов «Липецкая область сделала серьёзный скачок в рейтинге эффективности реализации промышленной политики»

Награда стала результатом высокой оценки независимыми экспертами серьезных успехов региона в развитии промышленного потенциала. В рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации по итогам 2021 года Липецкая область поднялась сразу на 20 позиций

«Липецкая область сделала серьёзный скачок в рейтинге эффективности реализации промышленной политики с 33 места на 13 строчку. В целом мы проводим работу с 600 предприятиями в разных отраслях промышленности, из них 10% с иностранным капиталом. 19 наших мощных современных предприятий с иностранным капиталом расположены в ОЭЗ «Липецк». В условиях жесткой санкционной политики это ставит нас перед новыми вызовами», – прокомментировал результаты деятельности региональных властей Игорь Артамонов.

Денис Мантуров отметил, что задача рейтинга, который составляется второй год подряд, в повышении качества управления в субъектах РФ. Эффективность реализации промышленной политики в регионах оценивалась по пяти направлениям: «Экономическое развитие региона»; «Взаимодействие региона с Минпромторгом и ФРП, использование федеральных механизмов развития»; «Нормативно-правовая база региона. Региональные меры господдержки и институты развития»; «Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм»; Цифровая трансформация региона». В общей сложности учитывались 53 критерия.

По итогам работы в 2021 году Липецкая область вошла в двадцатку наиболее эффективных промышленных регионов наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, республиками Татарстан и Башкортостан, Алтайским краем, а также Ростовской, Нижегородской, Свердловской областями и рядом других субъектов нашей страны.